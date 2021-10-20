Таллин, , 17:10 — REGNUM Выигравшая местные выборы в Таллине Центристская партия, тем не менее уступила по числу полученных ею депутатских мест свое единоличное правление, требуется внимательный анализ произошедшего.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом известный публицист Эстонии, доктор философии и советник министра народонаселения страны Рафик Григорян сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что «в обстановке нестабильности и полной неуверенности в завтрашнем дне» прошли очередные выборы в местные органы власти, на которых явка составила 54,8%, то есть чуть больше половины избирателей.

Большинство, в масштабах всей Эстонии, получила Центристская партия — 24,4% голосов. На втором месте — Реформистская партия с 17,3%, на третьем месте — Эстонская консервативная народная партия EKRE — 13,2%, за ними идут Партия «Отечество» (Isamaa) — 8,4%, Eesti 200 — 6% и социал-демократы — 5%.

Примерно такой же расклад сложился в столице страны. Из 79 депутатских мест, Центристская партия получила 38 мест, реформисты — 15, EKRE — 8, «Eesti 200» — 7, Социал-демократическая партия — 6, Isamaa — 5 мандатов.

Однако, добавляет он, впервые за последние 16 лет Центристская партия утратила единовластие в Таллинском горсобрании.

«Сейчас центристам важно выдержать небольшую паузу, пока политическая реальность не возьмет верх над амбициями правых сил. Главное — показать своим избирателям, что Центристская партия уверена в своих силах и знает, что делать в Таллине и как действовать, чтобы выполнить наказы своих избирателей», — написал Григорян.

Он считает, что, «чтобы остаться у власти, для Центристкой партии в Таллине достаточно одного даже самого слабого партнера в лице социал-демократов».