Таллин, 20 октября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Выигравшая местные выборы в Таллине Центристская партия, тем не менее уступила по числу полученных ею депутатских мест свое единоличное правление, требуется внимательный анализ произошедшего.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Об этом известный публицист Эстонии, доктор философии и советник министра народонаселения страны Рафик Григорян сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что «в обстановке нестабильности и полной неуверенности в завтрашнем дне» прошли очередные выборы в местные органы власти, на которых явка составила 54,8%, то есть чуть больше половины избирателей.

Большинство, в масштабах всей Эстонии, получила Центристская партия — 24,4% голосов. На втором месте — Реформистская партия с 17,3%, на третьем месте — Эстонская консервативная народная партия EKRE — 13,2%, за ними идут Партия «Отечество» (Isamaa) — 8,4%, Eesti 200 — 6% и социал-демократы — 5%.

Примерно такой же расклад сложился в столице страны. Из 79 депутатских мест, Центристская партия получила 38 мест, реформисты — 15, EKRE — 8, «Eesti 200» — 7, Социал-демократическая партия — 6, Isamaa — 5 мандатов.

Однако, добавляет он, впервые за последние 16 лет Центристская партия утратила единовластие в Таллинском горсобрании.

«Сейчас центристам важно выдержать небольшую паузу, пока политическая реальность не возьмет верх над амбициями правых сил. Главное — показать своим избирателям, что Центристская партия уверена в своих силах и знает, что делать в Таллине и как действовать, чтобы выполнить наказы своих избирателей», — написал Григорян.

Он считает, что, «чтобы остаться у власти, для Центристкой партии в Таллине достаточно одного даже самого слабого партнера в лице социал-демократов».