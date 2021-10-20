Брюссель, 20 октября 2021, 17:10 — REGNUM Ракетный и ядерный потенциал России станет одной из тем обсуждения на саммите стран НАТО на уровне министров обороны, сообщил 20 октября журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Перечисляя темы встречи, которая состоится 21−22 октября, Столтенберг заявил:
При этом он добавил, что альянс хотел бы, чтобы не только Россия, но и Китай участвовали в договорах с США по контролю над вооружениями.
Читайте ранее в этом сюжете: В Женеве прошла российско-американская встреча по СНВ-3