Брюссель, , 17:10 — REGNUM Ракетный и ядерный потенциал России станет одной из тем обсуждения на саммите стран НАТО на уровне министров обороны, сообщил 20 октября журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Кукрыниксы. Советская угроза. 1977

Перечисляя темы встречи, которая состоится 21−22 октября, Столтенберг заявил:

«Мы также дадим оценку нашей ответной реакции на угрозу, исходящую от российских ядерных ракетных систем».

При этом он добавил, что альянс хотел бы, чтобы не только Россия, но и Китай участвовали в договорах с США по контролю над вооружениями.

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