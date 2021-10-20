Мирослава Романенко, 20 октября 2021, 21:00 — REGNUM Канада построит на своей территории космодром, который будет использовать совместно с Украиной, сообщил 19 октября украинский министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на своей странице в Facebook.
По его утверждению, Украина и Канада вместе построят космодром в канадской провинции Новая Шотландия, и эта стройка стартует в конце текущего года. С космодрома будут запускаться различные космические аппараты на украинской ракете-носителе «Циклон 4М». По словам Уруского, первый космический старт должен состояться уже в 2023 году.
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Новость обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что не Украине, с ее социально-экономическим кризисом, планировать строительство космодрома.
«Получается, или ракеты будут лететь в Канаду своим ходом, или их будут собирать не в Украине!» — отреагировал Денис О.
«Теперь офшоры в космосе будут размещать», — добавил Александр Г.
«Тут надо с особым подходом ракету строить! Не как обычно, а в виде тризуба, и материалы чтобы были тоже необычные!» — иронизирует Алексей Необязательно Петроградский.
«А Канада в курсе о такой договоренности?» — поинтересовался Сергей Р.
«Ледокол приобрели. Теперь космодром построим. Заживем!» — с сарказмом пишет Людмила З.
«Лучше бы договорились о дешёвом газе для детских садов Украины!» — отметил Егор Р.
«Вы сначала трубу (ГТС — М. Р.) отремонтируйте, космонавты хреновы», — добавил Gena Z.
«У них пенсионеры замерзают, недоедают, а они в космос собрались…» — отреагировала Ольга К.
«Так вот куда Зеля бежать собрался?» — смеется Игорь И.
«Ну наконец-то две сверхкосмические державы вместе!» — иронизирует Олег Ч.
«Они за год-два собираются построить современный космодром и запустить ракету, у которой нет ещё даже макета для испытаний? Ну-ну. Это больше похоже на проект под распил бюджета», — добавил Сергей К.
«Космодром за 2 года… По новым каркасным технологиям?» — не без сарказма задался вопросом Андрей Ф.
«Меньше, чем за два года космодром построить да ещё и ракету построить и запустить, которой в природе ещё не существует? Хм, да на разработку автомобиля и постройку первого вменяемого образца около пяти лет уходит и какие-то космические деньги. А тут космос. «Южмаш» ракету построит из чего? Из говна и палок? Там станки и прочее оборудование ещё со времён царя Гороха, а всё что более-менее нормальное было, уже… [похищено] и продали как металлолом», — пишет Алексей Д.
«Украина за годы своей самостийности и незалежности угробила все предприятия космической сферы…» — отметил Alex E.
«Оккупационный режим США не позволит своей колонии строить ракеты. Точно так же, как они уничтожили производство самолётов на «Антонове» и двигателей на «Мотор Сичи». Все декларации о намерениях, звучащие от проамериканских террористов, окопавшихся в Киеве, — либо пустой трёп, чтобы замылить глаза населению, либо очередная схема по грабежу населения. Как это было с перепродажей русского газа под видом европейского или продажей Украине пиндосовских локомотивов и французских вертолётов вместо производства своих. Когда баблишко уплывает вне Украины — его проще пилить», — отметил Марк З.
«Ну ракету еще ладно, все-таки на «Южмаше» строили «Сатану» (баллистическая ракета — О .П.) и сейчас чего-то постраивают… Но нужна еще инфраструктура, центры управления, центры подготовки», — задумался Назар Т.
«Люди выживают буквально, гражданская война, проблем тьма, а они популистские заявления делают. Ну как так?» — подытожил Георгий К.
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