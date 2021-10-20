20 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского о том, что Канада построит на своей территории космодром, который будет использовать совместно с Украиной.

Мирослава Романенко, , 21:00 — REGNUM Канада построит на своей территории космодром, который будет использовать совместно с Украиной, сообщил 19 октября украинский министр стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на своей странице в Facebook.

Полет на Луну Цитата из к/ф «Путешествие на Луну». Реж. Жорж Мельес. 1902. Франция

По его утверждению, Украина и Канада вместе построят космодром в канадской провинции Новая Шотландия, и эта стройка стартует в конце текущего года. С космодрома будут запускаться различные космические аппараты на украинской ракете-носителе «Циклон 4М». По словам Уруского, первый космический старт должен состояться уже в 2023 году.

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Новость обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что не Украине, с ее социально-экономическим кризисом, планировать строительство космодрома.

«Получается, или ракеты будут лететь в Канаду своим ходом, или их будут собирать не в Украине!» — отреагировал Денис О.

«Теперь офшоры в космосе будут размещать», — добавил Александр Г.

«Тут надо с особым подходом ракету строить! Не как обычно, а в виде тризуба, и материалы чтобы были тоже необычные!» — иронизирует Алексей Необязательно Петроградский.

«А Канада в курсе о такой договоренности?» — поинтересовался Сергей Р.

«Ледокол приобрели. Теперь космодром построим. Заживем!» — с сарказмом пишет Людмила З.

Схема РН «Циклон-4М» Nkau.gov.ua

«Лучше бы договорились о дешёвом газе для детских садов Украины!» — отметил Егор Р.

«Вы сначала трубу (ГТС — М. Р.) отремонтируйте, космонавты хреновы», — добавил Gena Z.

«У них пенсионеры замерзают, недоедают, а они в космос собрались…» — отреагировала Ольга К.

«Так вот куда Зеля бежать собрался?» — смеется Игорь И.

«Ну наконец-то две сверхкосмические державы вместе!» — иронизирует Олег Ч.

«Они за год-два собираются построить современный космодром и запустить ракету, у которой нет ещё даже макета для испытаний? Ну-ну. Это больше похоже на проект под распил бюджета», — добавил Сергей К.

«Космодром за 2 года… По новым каркасным технологиям?» — не без сарказма задался вопросом Андрей Ф.

«Меньше, чем за два года космодром построить да ещё и ракету построить и запустить, которой в природе ещё не существует? Хм, да на разработку автомобиля и постройку первого вменяемого образца около пяти лет уходит и какие-то космические деньги. А тут космос. «Южмаш» ракету построит из чего? Из говна и палок? Там станки и прочее оборудование ещё со времён царя Гороха, а всё что более-менее нормальное было, уже… [похищено] и продали как металлолом», — пишет Алексей Д.

«Украина за годы своей самостийности и незалежности угробила все предприятия космической сферы…» — отметил Alex E.

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по вопросам развития космической отрасли Украины President.gov.ua

«Оккупационный режим США не позволит своей колонии строить ракеты. Точно так же, как они уничтожили производство самолётов на «Антонове» и двигателей на «Мотор Сичи». Все декларации о намерениях, звучащие от проамериканских террористов, окопавшихся в Киеве, — либо пустой трёп, чтобы замылить глаза населению, либо очередная схема по грабежу населения. Как это было с перепродажей русского газа под видом европейского или продажей Украине пиндосовских локомотивов и французских вертолётов вместо производства своих. Когда баблишко уплывает вне Украины — его проще пилить», — отметил Марк З.

«Ну ракету еще ладно, все-таки на «Южмаше» строили «Сатану» (баллистическая ракета — О .П.) и сейчас чего-то постраивают… Но нужна еще инфраструктура, центры управления, центры подготовки», — задумался Назар Т.

«Люди выживают буквально, гражданская война, проблем тьма, а они популистские заявления делают. Ну как так?» — подытожил Георгий К.

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