Киев, , 16:49 — REGNUM Украинский модуль должен долететь на Луну уже в 2024 году, потребовал от правительства президент Украины Владимир Зеленский.

Игрушечный космос

Об этом 30 сентября сообщил вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По его словам, в декабре 2021 года должен быть запущен в космос украинский спутник «Сич-2−30», а в 2024 году — украинский модуль должен оказаться на Луне.

«Минстратегпромом обеспечено заключение сделки для запуска космического аппарата «Сич-2−30» в декабре 2021 года. Впервые за десять лет Украина будет иметь собственный спутник на космической орбите. Минфин прекрасно знает, что космическая тема — это приоритет президента. Это включено в программу президента, правительства и Верховной рады… Владимир Александрович ставит задачу, чтобы мы в 2022 году запустили следующие спутники, а в 2024 — модуль на Луну. Это уже требует финансирования», — рассказал Уруский в интервью изданию «Цензор.нет».

Напомним, ранее основатель и генеральный директор британской компании Spacebit Павел Танасюк сообщил, что Украина впервые примет участие в полёте на Луну, которую в 2022 году организует его компания. По его словам, на Луне замерят уровень радиации прибором, разработанным на Украине, а в британском луноходе, будут присутствовать детали украинского производства.

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