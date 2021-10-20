Москва, 20 октября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Российским гражданам стоит воздержаться от поездок в другие регионы страны в предстоящие нерабочие дни во избежание распространения коронавируса. Об этом заявила 20 октября вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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«Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие регионы», — сказала она в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Вице премьер пояснила, что это необходимо, чтобы «не осложнять эпидемическую ситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных регионов».

Голикова напомнила, что на официальном портале «Стопкоронавирус.рф» можно ознакомиться с картой, которая отражает эпидемическую обстановку в регионах, и оценить целесообразности планируемой поездки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Владимир Путин объявил нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября.