Нью-Йорк, США, 20 октября, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Власти Нью-Йорка ввели мандат на вакцинацию для всех муниципальных работников штата, включая медицинский персонал, оказывающий первую помощь. Об этом 20 октября сообщает CBS.

Hhs.gov Вакцинация. США

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Городским сотрудникам выдадут $500 в качестве премии, если они сделают первую прививку от COVID-19 до 29 октября.

Напомнми, что ранее в Нью-Йорке прошли протесты против обязательной вакцинации от COVID-19. Граждане недовольны установлением крайнего срока для медицинских работников, которые будут уволены, если не сделают прививку.

Обязательный мандат на вакцинацию ввела губернатор Нью-ЙоркаКэти Хочул. Так как около 16% из 450 тыс. сотрудников больниц штата, или примерно 72 тыс. работников, не прошли полную вакцинацию, Хочул заявила, что рассматривает возможность привлечения Национальной гвардии и медицинских работников из других штатов для восполнения кадрового состава в больницах.