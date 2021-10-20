Москва, 20 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Госдуме готовы ужесточить антиковидные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«На фоне роста заболеваемости будем принимать решения по организации работы аппарата и депутатов. Часть аппарата будет переведена на удаленную работу. Кроме того, надо обеспечить условия работы для депутатов, чтобы процесс законотворчества не пострадал», — заявил спикер Госдумы журналистам.

По его словам, по возвращении из регионов депутаты обязательно сдают ПЦР для работы в комитетах, на Совете Думы, в зале пленарных заседаний.

Президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней. Кроме того, Путин призвал власти регионов оценить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.

Ранее спикер Госдумы Володин обратил внимание на рост заболеваемости COVID-19 среди депутатов, с каждым заседанием число заболевших увеличивается.