Володин рассказал о новых антиковидных мерах в Госдуме
Москва, 20 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Госдуме готовы ужесточить антиковидные меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.
«На фоне роста заболеваемости будем принимать решения по организации работы аппарата и депутатов. Часть аппарата будет переведена на удаленную работу. Кроме того, надо обеспечить условия работы для депутатов, чтобы процесс законотворчества не пострадал», — заявил спикер Госдумы журналистам.
По его словам, по возвращении из регионов депутаты обязательно сдают ПЦР для работы в комитетах, на Совете Думы, в зале пленарных заседаний.
Президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней. Кроме того, Путин призвал власти регионов оценить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.
Ранее спикер Госдумы Володин обратил внимание на рост заболеваемости COVID-19 среди депутатов, с каждым заседанием число заболевших увеличивается.