София, 20 октября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Глава министерства образования и науки Болгарии Николай Денков подвергся в Софии нападению группы активистов, выступающих против ужесточения антиковидных мер в вузах и школах страны. Об этом 20 октября сообщило «Болгарское телевидение».

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Согласно официальной информации, инцидент произошел сегодня в центре болгарской столицы, когда Денков выходил из метро и направлялся в сторону здания правительства республики.

Несколько демонстрантов, выкрикивая оскорбительные речевки, начали толкать министра и преграждать ему путь. Конфликт был урегулирован после вмешательства сотрудников полиции, в сопровождении которых глава образовательного ведомства прошел в правительственный корпус.

Как информирует Болгарское телеграфное агентство, по подозрению в нападении на министра задержан один человек. В министерстве образования утверждают, что Денков не пострадал.

Напомним, ранее в Софии сотни манифестантов выразили недовольство намерением правительства ввести с 21 октября систему «зеленых сертификатов», разрешающих посещение общественных мест исключительно привитым от COVID-19 гражданам. В настоящее время общее количество жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 551 тысячу. Из них скончались 22 612 пациентов.