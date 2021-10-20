Красногорск, 20 октября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Россия не заинтересована в неограниченном росте цен на газ, как сейчас. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM «Газпром»

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«Это и для нас имеет определённые последствия. Я сейчас не говорю про энергетику, если будет снижение потребления — такая ситуация ведёт в конечном счёте к снижению потребления, — это отразится и на наших добывающих компаниях, на Газпроме в том числе. Поэтому мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе на газ», — заявил Путин.

«Происходит то, что происходит уже помимо нашей воли. Это всё в значительной степени рукотворные вещи, которые сделаны нашими коллегами, в том числе в Европе. Для нас тоже могут быть последствия. Как только цены на удобрения, производимые на основе газа, будет расти, и они уже растут, предприятия закрывается — возникнет соблазн и у наших производителей реализовывать всё по высоким ценам», — указал он.