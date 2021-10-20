Магас, 20 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Ингушетии режим ограничительных мер из-за коронавируса продлен еще на месяц. Согласно изменениям в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения опасной инфекции, внесенным главой республики Махмудом-Али Калиматовым, «ограничения на проведение различного рода мероприятий, подразумевающих очное присутствие граждан», продлены до 15 ноября, пишет «Интерфакс».

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Так, тем, у кого нет сертификата о прививках против COVID-2019 или справки о болезни в течение полугода до этого, не разрешено посещать спортивные и культурные мероприятия, досуговые учреждения, аттракционы. Кроме того, ограничено время работы предприятий общественного питания. Они не могут работать с 22:00 до 06:00.

Напомним, в Ингушетии, по данным федерального оперативного штаба, число привитых составляет 45% — столько же, сколько в среднем по России. Это лучший показатель среди субъектов Северного Кавказа после Чечни (59%).