Воронеж, 20 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Воронежской области пока не определены конкретные даты нерабочих дней. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 20 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Конкретные даты по нашему региону на текущий момент не определены. По поручению губернатора Александра Гусева областное правительство уже ведет консультации с федеральным центром, как в части здравоохранения и соблюдения эпидрежима, так и по планируемым мерам поддержки экономики», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин распорядился ввести нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября. При этом он отметил, что главы регионов могут продлить период нерабочих дней.