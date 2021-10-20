Красногорск, 20 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Цены на энергоресурсы очень быстро растут, и это грозит распространиться на цены на продукцию смежных отраслей. Об этом 20 октября заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

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"С начала этого года цены выросли на газ примерно в 3,5 раза. В то же время мы наблюдаем и достаточно большой рост цен на другие энергоносители, в частности, цены на уголь в сравнении с прошлым годом выросли в три или четыре раза», — заявил Новак.

Текущая ситуация негативно сказывается на предприятиях из смежных отраслей и на глобальных цепочках производств в целом.

«Мы наблюдаем значительное сокращение производства азотных удобрений, закрытие мощностей нефтегазохимической промышленности. На сегодняшний день в Европе остановлено порядка 40−50% аммиачных мощностей. Это очень высокий уровень, который привёл к увеличению цен на азотные удобрения в два раза», — указал он.

«Мы видим риски нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Так рынок уже на сегодняшний день оценивает текущую ситуацию», — добавил Новак.