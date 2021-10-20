Волгоград, 20 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Волгоградской области 20 октября выявлены 383 новых носителя коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 30 районах региона. Выписаны после лечения 264 пациента, в летальную статистику внесли ещё 26 записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 99 497 жителей. Выздоровели 88 115 человек, скончались от осложнений 3 246 волгоградцев.

Лечатся в стационарах и амбулаторных условиях 8 136 пациентов.