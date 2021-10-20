Красногорск, 20 октября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В зависимости от эпидемиологической ситуации регионы могут продлить количество нерабочих дней. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

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«При необходимости главы регионов могут продлить нерабочие дни после 7 ноября», — заявил Владимир Путин.

При этом он допустил возможность введения нерабочих дней раньше назначенного — с 23 октября, — в ряде регионов.

Напомним, что президент России распорядился ввести нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября.