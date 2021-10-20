Минск, 20 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2076 и достигло 577 932. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Зарегистрированы 577 932 человека с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано 17 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 4449.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 550 100 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 9 213 354 теста на SARS-CoV-2.

Отметим, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 1913 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.