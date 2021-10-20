София, 20 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Представители ряда болгарских студенческих организаций и движений потребовали от временного правительства Болгарии отсрочки введения жестких антиковидных мер и выдачи так называемых «зеленых сертификатов» в высших учебных заведениях страны. Об этом 20 октября сообщило Болгарское национальное радио.

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Как заявил в комментарии журналистам председатель Независимого сообщества студентов (НСС) Болгарии Даниил Парушев, очередные противоэпидемические инициативы официальной Софии приведут к тотальному переходу местных университетов и институтов на удаленную систему получения знаний.

«Учитывая, что уровень вакцинации от COVID-19 по стране в целом крайне низок, уже в ближайшее время доступ в аудитории будет закрыт для десятков тысяч молодых людей, — резюмировал, в частности, он. — Это серьезно ударит по качеству болгарского образования».

По словам Парушева, министерству образования и науки Болгарии необходимо предоставить студентам, преподавателям и обслуживающему персоналу вузов специальный «месяц каникул» на прохождение вакцинации и получение соответствующих документов.

Напомним, с 21 октября в Болгарии вводятся новые карантинные правила. Согласно официальной информации, для посещения общественных мест, включая университетские аудитории, школы, кинотеатры, театры и кафе, гражданам будет необходимо предъявить «зеленый сертификат» о полученных прививках против COVID-19 или результаты ПЦР-теста.

На сегодняшний день общее количество выявленных жителей Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 551 тыс. человек. Из них скончались 22 612 пациентов.