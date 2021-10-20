Красногорск, 20 октября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Многие люди отказываются от вакцинации от коронавируса по совершенно непонятным причинам. Об этом 20 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

"Я вот смотрю по своим близким, по своим друзьям. Иногда, честно говоря, странно, разговоры странными являются. Я, помню, в самом начале спрашиваю некоторых своих близких людей, однокурсников: ты привился? А ты привился? Нет пока… Я подожду, пока ты привьешься! Хорошо, я привился. Спрашиваю: привился? Нет. Почему? Ну, не знаю, подожду пока», — заявил Путин.

«Странно! Люди с хорошим образованием, научными степенями. Ну вот я даже не понимаю», — указал он.