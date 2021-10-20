Киев, 20 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Все главы МИД стран «нормандской четвёрки», кроме России, готовы к встрече и конструктивному диалогу. Об этом 20 октября в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

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По его словам, и французский, и немецкий министры готовы к встрече.

«Я тоже готов и конструктивно настроен на встречу глав МИД «нормандской четвёрки», — подчеркнул Кулеба.

Однако, как он считает, глава МИД РФ Сергей Лавров «на конструктивный разговор министров» не настроен. Он подчеркнул, что лидеры «четвёрки» «чётко договорились, что должна состояться министерская встреча, которая подготовит почву для саммита».

«В то же время мы до сих пор не получили сигналов от РФ о готовности к её проведению», — указал глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Кулеба призвал призываю своего российского визави «сесть за стол переговоров».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по итогам заседания министров иностранных дел стран СНГ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дальнейшие перспективы «нормандского формата» зависят от выполнения Киевом Минских соглашений.