Ереван, 20 октября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 15 065 исследований на коронавирус, из которых 2066 дали положительный результат. Об этом 20 октября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 286 303 носителя коронавируса. Из них 256 525 справились с инфекцией, в том числе 704 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 22 670 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 7108 пациентов с COVID-19, из которых 31 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 12 993 тестов на коронавирус 1054 были с положительным результатом. 889 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 38 пациентов с COVID-19.