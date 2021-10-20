Москва, 20 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Предложение об объявлении 30 октября по 7 ноября включительно в России нерабочих дней одобрил президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 20 октября в ходе совещания с правительством.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно», — сказал российский лидер.

При этом Путин также согласился дать регионам право по введению дополнительных выходных в качестве меры по борьбе с пандемией и призвал региональные власти в случае необходимости вводить нерабочие дни с 23 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в России продолжается рост смертности от коронавируса.