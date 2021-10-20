Сеул, , 15:02 — REGNUM Мун Чжэ Ин стал первым президентом Южной Кореи, совершившим полёт на военном истребителе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, 20 октября глава государства поднялся на борт отечественного истребителя FA-50, после чего вылетел с авиабазы в Сувоне и приземлился в аэропорту в Соннаме, где проходит международная выставка авиакосмических и оборонных технологий (ADEX).

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На церемонии открытия выставки, на которой Мун Чжэ Ин присутствовал вместе с первой леди Ким Чжон Сук, глава Южной Кореи сказал, что суть повышения обороноспособности страны заключается в стремлении к миру.

Он подчеркнул, что Южная Корея стремится к созданию сильной армии с использованием передовых технологий.

«Вместе с мировым сообществом мы намерены достичь мира», — добавил он.