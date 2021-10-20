Москва, 20 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В настоящее время в России в борьбе с COVID-19 задействовано 650 тыс. медиков. Об этом 20 октября рассказал журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Порядка 600−650 тыс. человек», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Также глава Минздрава добавил, что система здравоохранения страны на данный момент работает «с очень большой нагрузкой» и потому нужно снизить число больных новым заболеванием, что можно сделать, по его мнению, посредством вакцинации.

«Это самый главный путь, а не проверять, сколько система сможет еще (выдержать), это неправильный подход», — отметил Мурашко.

При этом он уточнил, что ситуация с обеспеченностью российских регионов медицинским кислородом контролируется возглавляемым им ведомством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 34073 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.