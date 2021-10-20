Красногорск, 20 октября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Рост заболеваемости коронавирусом в России достиг внушительных темпов. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Council.gov.ru Татьяна Алексеевна Голикова

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«По итогам прошедшей 41-й недели 2021 года показатель заболеваемости в Российской Федерации составил 151,4 на 100 тыс. населения. Это на 15,5% выше, чем неделей ранее. 19,2% случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, и 65,2% случаев приходится на остальные регионы страны», — заявила Голикова.

«Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано на сегодняшний день в 35 регионах. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, в первую очередь нас беспокоят, конечно, граждане 65 лет и старше», — подчеркнула она.