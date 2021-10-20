В Грузии могут ужесточить карантинные ограничения
Тбилиси, 20 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Прогноз развития эпидемиологической ситуации в Грузии «необнадеживающий», поэтому будет разработан пакет жёстких карантинных мер. Об этом 20 октября заявил на брифинге глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.
«Даны поручения подготовить пакет дальнейших решений. Согласен, что будут нужны жесткие решения», — сказал Гамкрелидзе.
Глава центра добавил, что окончательно решение о принятии карантинных мер будет принимать координационный совет по борьбе с коронавирусом, в который также входит Гамкрелидзе. Он сам будет выступать за введение жёстких ограничений.
Стоит отметить, что в Грузии в октябре начали расти темпы распространения коронавируса. За последние двое суток в день выявляли более 5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.