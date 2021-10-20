Тбилиси, 20 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Прогноз развития эпидемиологической ситуации в Грузии «необнадеживающий», поэтому будет разработан пакет жёстких карантинных мер. Об этом 20 октября заявил на брифинге глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограничение

«Даны поручения подготовить пакет дальнейших решений. Согласен, что будут нужны жесткие решения», — сказал Гамкрелидзе.

Глава центра добавил, что окончательно решение о принятии карантинных мер будет принимать координационный совет по борьбе с коронавирусом, в который также входит Гамкрелидзе. Он сам будет выступать за введение жёстких ограничений.

Стоит отметить, что в Грузии в октябре начали расти темпы распространения коронавируса. За последние двое суток в день выявляли более 5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.