Красногорск, 20 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Рост заболеваемости коронавирусом обусловлен несоблюдением ограничительных мер. Об этом 20 октября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Council.gov.ru Татьяна Голикова

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«Рост заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации», — заявила Голикова.