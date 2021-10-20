Прага, 20 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Чехии было выявлено свыше 3,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом с апреля нынешнего года. Об этом 20 октября сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным ведомства, за истекшие 24 часа в стране был выявлен 3246 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число достигло 1 715 515.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Чехии на сегодняшний день достигло 30 574.

Кроме этого, уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 1 664 526 человек и что на данный момент госпитализированы 620 пациентов, из которых 102 находятся в реанимации.

Отметим, днем ранее в Чехии за сутки было выявлено свыше 2,5 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.