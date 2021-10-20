Москва, 20 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Смерть 1028 пациентов с выявленным коронавирусом нового типа зарегистрирована в России за минувшие сутки. Это значение превысило прежний максимум от 18 октября, следует из опубликованных 20 октября данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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В течение суток 18 октября скончались 1015 пациентов с коронавирусом. Общее число смертельных случаев в России с начала пандемии — 226 353.

За минувшие сутки COVID-19 выявили у 34 073 человек. За последние четыре дня суточный прирост инфицированных трижды превысил отметку в 34 тыс. человек. Всего в стране зафиксировано 8 094 825 случаев инфицирования. Выздоровел за сутки 25 231 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 19 октября скончались 76 пациентов с коронавирусом. Это максимальное число с 4 августа.

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