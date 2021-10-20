Белгород, 20 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Около 30 тысяч человек повторно привились от COVID-19 в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе правительства региона.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация

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По данным областного департамента здравоохранения, полгода назад завершили вакцинацию 130 тысяч человек, из них повторные прививки поставили уже 30 тысяч белгородцев.

«Есть плановая ревакцинация — когда эпидситуация спокойная, можно делать прививку раз в год. А есть экстренная — когда идёт подъём заболеваемости и для того, чтобы поддерживать иммунитет, необходимо вакцинироваться раз в полгода», — пояснил начальник департамента здравоохранения Андрей Иконников.

С начала прививочной кампании заявки на вакцинацию подали свыше 785 тысяч жителей региона, из них более 730 тысяч — прошли полный курс иммунизации.