Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Смольный погасит долги знакового для Санкт-Петербурга радио «Эрмитаж», дело о банкротстве которого с апреля текущего года рассматривал Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это следует из картотеки суда.

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Радио «Эрмитаж» впервые зазвучало на частоте 90,1FM в 1998 году и с тех пор плотно закрепилось в списке петербургских радиостанций как «волна спокойствия и комфорта». Основатель радиостанции— Татьяна Бажанова, супруга президента Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) Сергея Бажанова, бизнес которого пошатнулся в 2018 году (в июле 2021 года на него завели угольное дело о мошенничестве. По мнению следствия, он похитил из своего банка более 5 млрд рублей, — прим. ред.), что сильно отразилось на деятельности супруги.

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Многомиллионный долг у «Эрмитажа» появился после того, как три года назад руководство радиостанции впервые решило открыть свою студию прямого эфира. Она должна была расположиться рядом с Эрмитажным театром, был уже заключен договор на аренду помещения, заказана аппаратура. Для оплаты со счета МБСП было переведено 13 млн рублей. Однако у банка Сергея Бажанова к тому моменту отозвали лицензию, и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в качестве конкурсного управляющего потребовало от МБСП вернуть 44,5 млн рублей, в том числе и эти 13 млн.

Объясняя своим слушателям, откуда у радиостанции появился долг в 15 млн рублей, Татьяна Бажанова указала на закон «О несостоятельности (банкротстве)». В нем сказано, что «все операции, которые проводил банк или его клиенты в течение трех лет до отзыва лицензии, могут быть оспорены». Таким образом перевод собственных средств радио «Эрмитаж» на свой же корпоративный счет в другом банке дал возможность АСВ требовать вернуть назад в банк МБСП 13 млн рублей радиокомпании «Культура». Кроме того, АСВ насчитало проценты на первоначальную сумму 13 млн рублей и предъявило требование к радиокомпании «Культура» уже на 15 млн.

Чтобы покрыть образовавшийся долг своими силами, в июне 2021 года радиостанция запустила на платформе краудфандинга призыв спасти радио «Эрмитаж». По данным на 20 октября, было собрано 4 840 150 рублей из заявленных 15 млн рублей. Однако к этому же моменту стало известно, что судьба радиостанции почти разрешена — как следует из картотеки арбитражного суда, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР) о погашении долгов ЗАО «Радиокомпания «Культура», управляющего петербургским радио «Эрмитаж».

"Законом о банкротстве в процедуре наблюдения установлена возможность погашения третьим лицом требований к должнику об уплате обязательных платежей. Между тем, погашению подлежат исключительно все включенные в реестр требования кредиторов к должнику об уплате обязательных платежей и с соблюдением определенного порядка», — говорится в решении суда.

В свою очередь генеральный директор ГАТР Александр Малькевич в своем официальном телеграм-канале заявил, что руководство телеканала «Санкт-Петербург» (входит в ГАТР, подконтрольно администрации Петербурга, — прим. ред.) приняло решение остановить процесс банкротства радиостанции, погасив ее долги.

«Это стало возможно за счет коммерческих доходов телекомпании, которые в последнее время демонстрируют значительный рост, — пояснил Малькевич. — О «покупке актива» речь не идет».