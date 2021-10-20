Москва, 20 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Информации о том, в каком режиме будут работать школы Москвы в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года пока нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в приемной департамента образования Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Пока нет данных по этим дням, как будет проходить обучение. Планируется что-то или нет, у нас нет сведений», — сообщил собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве был введен ряд новых ограничений. При этом правительство России рассматривает вопрос о введении на территории страны режима нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября.