Воронеж, 20 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Тотальные проверки соблюдения всех действующих антиковидных мер начинаются в Воронежской области с 21 октября, сообщили в пресс-службе правительства области.

ИА REGNUM Воронеж

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

«Работа рейдов затронет как организации всех форм собственности, так и населения», — уточнили в облправительстве.

Координирует исполнение условий эпидемиологического режима специальная межведомственная группа под руководством вице-губернатора Воронежской области Сергея Трухачева, в состав комиссии вошли члены облправительства, сотрудники мэрии Воронежа, полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора.

В случае выявления нарушений будут составлять протоколы для дальнейшей передачи материалов в суды. Проверки, как уточняется, будут проводиться круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области буквально ежедневно фиксируются новые рекорды по числу заражений коронавирусом и смертности. На 20 октября в регионе осталось менее 7% свободных коек.