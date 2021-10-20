Минск, 20 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов привиться от COVID-19, однако хочет сделать это только белорусской вакциной. Он заявил об этом 20 октября в ходе общения с работниками Минской областной клинической больницы, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Как отметил белорусский лидер, президент России Владимир Путин прошел вакцинацию российским препаратом «Спутник V», а президент США Джо Байден — американской вакциной Pfizer.

«А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем Пиневичем (министр здравоохранения республики): как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу — куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину — я готов, но нашу, свою белорусскую вакцину. Это искренне», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время своего визита в Вильнюс президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает необходимым введение очередного пакета санкций против Белоруссии.