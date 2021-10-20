Москва, 20 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Российский актёр и режиссёр Сергей Безруков, заболевший COVID-19, рассказал о своём состоянии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Безруков

«Чувствую себя прекрасно. Поскольку привитый, то переношу нормально, без всех этих страшных симптомов», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Безруков сообщил, что его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.

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Также актер уточнил, что ситуация под контролем и он переносит заболевание в легкой форме, добавив, что теперь у него есть время отдохнуть и почитать.