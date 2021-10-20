Москва, 20 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Исполнительница и телеведущая Ольга Бузова ответила на вопросы поклонников в эфире радио «Комсомольская правда». Интервью артистки опубликовано на сайте СМИ 20 октября.

Скриншот видео в YouTube Ольга Бузова

Бузова рассказала фанатам о своей работе во МХАТе, прокомментировала скандал со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым, а также поведала о заработанных деньгах. Артистка призналась, что «хорошо» получает за свою работу — при этом у неё «колоссальные траты», в том числе на её песни.

По словам Бузовой, самым дорогостоящим треком стала композиция «Принимай меня». За неё певица заплатила более 1 млн рублей «без записи, без сведения, без мастеринга».

Ранее Ольга Бузова лишилась голоса из-за стресса. Врач запретил разговаривать певице, чтобы не поставить под угрозу проведение её сольно концерта «Вот она — Я».