Ростов-на-Дону, 20 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Ростовской области с 20 октября вступил в силу ряд дополнительных ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, жители, выехавшие из региона 20 октября 2021 года и позднее и отсутствующие более 72 часов, при возвращении в Ростовскую область теперь должны пройти ПЦР-тестирование, а до получения результата — обеспечить режим самоизоляции. Исключение — для тех, кто проезжает через Ростовскую область транзитом, по работе, а также для тех, кто имеет документы о вакцинации, либо о перенесенном заболевании или результат ПЦР-теста.

Также в регионе приостановлена деятельность детских игровых площадок, детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Посетители летних площадок и веранд предприятий общественного питания, а также театров и кинотеатров, музеев, домов культуры, санаториев, СПА-салонов, бассейнов, аквапарков, цирков должны иметь при себе медицинские документы. Кроме того, теперь сотрудники и студенты колледжей и техникумов обязаны носить маски — ранее эта мера была введена для вузов.

С 30 октября при входе и заселении в гостиницу будет обязателен медицинский документ о вакцинации, либо перенесенном ковиде, либо результата ПЦР-теста.