* талибами — запрещённая в России организация

Москва, , 14:02 — REGNUM Прямые контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках московского формата по Афганистану направлены на то, чтобы лучше понять ситуацию в республике. Об этом 20 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прямые контакты как раз направлены на то, чтобы лучше понять то, что происходит в этом государстве, каковы намерения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их основная линия и их планы на среднесрочную и долгосрочную перспективу», — сказал представитель Кремля.

По его словам, ситуация в этой стране имеет чрезвычайно важное значение для России, ее соседей и союзников по различным объединениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти признательны радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за его содействие в возвращении граждан РФ из Афганистана в период смены власти в стране на родину.