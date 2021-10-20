Варшава, 20 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Польше начался процесс создания музея польского католического священномученника Ежи Попелушко — священнослужителя и активиста оппозиционного движения «Солидарность», который был похищен и убит 19 октября 1984 года. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Музей будет расположен в деревне Окопы, что находится в Подляшском воеводстве Польши, где родился Ежи Попелушко.

Интерьер музея будет включать реконструкцию варшавской квартиры Ежи Попелушко и экспозицию.

Планируется, что музей будет открыт в 2024 году — к 40-й годовщине смерти отца Ежи Попелушко, признанного Польской католической церковью священномученником.