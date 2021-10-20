Берлин, , 13:30 — REGNUM Власти Германии осуждают проводимые Северной Кореей ракетные испытания, которые подвергают опасности международную безопасность и стабильность. Об этом 20 октября заявил в заявлении МИД ФРГ.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«Правительство Германии решительно осуждает недавнее испытание КНДР баллистической ракеты. Тем самым КНДР вновь нарушает свои обязательства, вытекающие из соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также ставит под угрозу международную и региональную безопасность и стабильность», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что повторные пуски КНДР крылатых и баллистических ракет, осуществленные на протяжении последние недель, являются безответственным шагом, усиливающим политическую напряженность.

«Правительство Германии настоятельно призывает КНДР выполнить свои международно-правовые обязательства, принять предложения США и Южной Кореи и вступить в серьезные переговоры», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно, что Северная Корея провела успешный пуск баллистической ракеты с подводной лодки.