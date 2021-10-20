Берлин, 20 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Власти Германии осуждают проводимые Северной Кореей ракетные испытания, которые подвергают опасности международную безопасность и стабильность. Об этом 20 октября заявил в заявлении МИД ФРГ.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

«Правительство Германии решительно осуждает недавнее испытание КНДР баллистической ракеты. Тем самым КНДР вновь нарушает свои обязательства, вытекающие из соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также ставит под угрозу международную и региональную безопасность и стабильность», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что повторные пуски КНДР крылатых и баллистических ракет, осуществленные на протяжении последние недель, являются безответственным шагом, усиливающим политическую напряженность.

«Правительство Германии настоятельно призывает КНДР выполнить свои международно-правовые обязательства, принять предложения США и Южной Кореи и вступить в серьезные переговоры», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно, что Северная Корея провела успешный пуск баллистической ракеты с подводной лодки.