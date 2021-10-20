В России выросли цены на бензин
Москва, 20 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В России зафиксирован рост розничной стоимости всех видов топлива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления ТЭК.
Так, больше всего выросли цены на бензин марки АИ-95. Средняя цена этого топлива в стране стала больше на 18 копеек за один литр. С 7 по 14 октября литр бензина марки АИ-95 подорожал до 49,56 рублей.
Средняя цена одного литра бензина с октановым числом 92 выросла на 17 копеек, до 46,09 рубля. Летнее дизельное топливо подорожало на 13 копеек, до 50,36 рубля.
При этом рост цен на топливо в некоторых регионах России наблюдался более существенный, чем в среднем по стране. В Костромской области, Ингушетии, Чечне, Забайкалье, Иркутской и Сахалинской областях средняя цена одного литра бензина выросла на 30 копеек. В Туве рост составил на 33−39 копеек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Минэнерго рост биржевой цены на дизельное топливо в России связали с ранним переходом на зимние виды топлива.
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