Москва, 20 октября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В России зафиксирован рост розничной стоимости всех видов топлива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления ТЭК.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Так, больше всего выросли цены на бензин марки АИ-95. Средняя цена этого топлива в стране стала больше на 18 копеек за один литр. С 7 по 14 октября литр бензина марки АИ-95 подорожал до 49,56 рублей.

Средняя цена одного литра бензина с октановым числом 92 выросла на 17 копеек, до 46,09 рубля. Летнее дизельное топливо подорожало на 13 копеек, до 50,36 рубля.

При этом рост цен на топливо в некоторых регионах России наблюдался более существенный, чем в среднем по стране. В Костромской области, Ингушетии, Чечне, Забайкалье, Иркутской и Сахалинской областях средняя цена одного литра бензина выросла на 30 копеек. В Туве рост составил на 33−39 копеек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минэнерго рост биржевой цены на дизельное топливо в России связали с ранним переходом на зимние виды топлива.

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