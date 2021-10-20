Тбилиси, 20 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Грузии нет необходимости разворачивать полевые госпитали для пациентов с COVID-19. Об этом 20 октября заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния.

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«В госпитальном секторе мобилизовано до 9 тыс. коек, вакцинировано около миллиона граждан, — сказала Габуния. — Это позволяет нам справиться с приростом инфекции теми ресурсами, которые у нас есть в секторе здравоохранения».

Замминистра отметила, что в минздраве не видят необходимости в том, чтобы готовить полевые госпитали для пациентов с COVID-19.

Ранее о скорой необходимости использовать полевые госпитали заявил эксперт Центра аллергии и иммунизации Грузии, врач Бидзина Кулумбегов. По данным на 20 октября в больницах страны находятся 5679 пациентов COVID-19, а в оборудованных гостиницах — 1003 человека.