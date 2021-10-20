Панама, 20 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Устойчивое развитие, окружающая среда, торговля, миграция и безопасность — вот некоторые из вопросов, которые президент Панамы Лаурентино Кортизо обсудит со своими коллегами из Коста-Рики и Доминиканской Республики Карлосом Альварадо и Луисом Абинадером. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

В ходе встречи, которая станет продолжением трехстороннего альянса, созданного в сентябре 2021 года во время Генеральной ассамблеи ООН, лидеры также рассмотрят аспекты, связанные с COVID-19, включая действия по преодолению кризиса, вызванного этим заболеванием.

По словам источника, на встрече будут присутствовать делегации трех стран, состоящие из министров иностранных дел, министров торговли и послов соответствующих стран.

В повестку дня включен обед в резиденции главы государства, где пройдет встреча. Цель встречи — содействие экономическому росту путем возобновления торговых, демографических и культурных связей на основе защиты открытых обществ, международного права и парадигмы зеленого, справедливого, устойчивого и инклюзивного развития.

Три лидера подписали 22 сентября 2021 года договор о создании Альянса за укрепление демократического институционализма, который направлен на рассмотрение областей, представляющих общий интерес и приоритеты для внешней политики трех стран.