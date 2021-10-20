Новосибирск, 20 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 20 октября, за минувшие сутки зарегистрировано 6054 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Kazanfirst.ru ОРВИ

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Отметим, что днём ранее, 19 октября, за прошедшие сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 1058 обращений.

При этом, по данным оперативного штаба, на утро сегодня, 20 октября, в регионе зарегистрировано 67 570 случаев заражения коронавирусом (+271 за сутки), в том числе у 6199 детей; 52 497 пациентов полностью выздоровели (+130 за сутки); умерли 3232 человека (+15 за сутки).