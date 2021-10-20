Москва, 20 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Штрафы за пропаганду наркотиков в сети нужно повышать. Об этом в своем телеграм-канале написала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в связи с известием о признании виновным в пропаганде наркотиков блогера Юрия Дудя.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Дудь

«Суд подтвердил наши опасения. Полагаю, что Юрий Дудь как порядочный и профессиональный журналист, выплатит штраф и сам удалит эти видео с пропагандой наркотиков. В целом, очевидно, штрафы за пропаганду наркотиков в сети нужно повышать. Вред для здоровья детей и подростков от такой информации неизмеримо больше. Проблема пропаганды наркотиков в Интернете сейчас стоит очень остро», — пояснила Мизулина.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 октября, по итогам заседания Зюзинского суда Москвы принято решение оштрафовать по административному делу о пропаганде наркотиков в роликах YouTube-блогера Юрия Дудя. Ему назначено наказание в размере 100 тысяч рублей. Протокол на Дудя составили после жалобы Екатерины Мизулиной.

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