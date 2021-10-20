Белгород, 20 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Белгородской области 20 октября впервые выявлен 301 носитель коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано шесть летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 записались 2 794 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области коронавирус подтверждён у 58 808 жителей. Выписаны после выздоровления 50 816 человек, в том числе 249 — за последние сутки. Лечатся в стационарах 2 135 белгородцев, амбулаторно — 4 601, на самоизоляции находятся 18 063 человека.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 1 256 пациентов.

Завершили вакцинацию 730 248 человек, в целом записались на прививки 785 807 жителей.