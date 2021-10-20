Таллин, 20 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Все идет к тому, что Эстонии придется прибегнуть к таким же жестким мерам ковид-ограничений, которые уже ввела Латвия. Об этом руководитель Ляэне-Таллинской центральной больницы Аркадий Попов заявил эстонскому гостелеканалу ETV+.

en.wikipedia.org Карантин

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Он напомнил, что все показатели ковид-заболевания в стране демонстрируют рост.

«В какой-то момент мы достигнем критической точки, и нам придется задуматься о тотальном карантине (локдауне), потому что уровень заболеваемости и число госпитализированных перейдут разумные границы», — заявил он.

Попов отметил, что сначала ограничения, скорее всего, будут распространяться на людей, которые не имеют иммунного статуса: «Именно они попадают в самом тяжелом состоянии в больницы и под аппарат искусственной вентиляции легких».

Он добавил, что иммунитет ослабляется и у людей, иммунизированных в свое время вакциной AstraZeneca, им требуется третий укол.

Правительство Латвии договорилось ввести в стране жесткий карантин (локдаун) на четыре недели. С 21 октября нынешнего года в Латвии будут работать только магазины с товарами первой необходимости и жизненно необходимые услуги. Будут закрыты все учреждения сферы досуга и запрещены все мероприятия. Осенние каникулы продлят на неделю, а школы с третьего класса оставят на удаленном обучении как минимум до 15 ноября. С восьми вечера до пяти утра будет действовать комендантский час.