Кишинёв, 20 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Повышение стипендий студентам в Молдавии будет возможно после того, как в стране получится решить ряд проблем. Об этом 20 октября заявил на заседании парламента республики депутат от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Раду Мариан.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Он прокомментировал предложение Блока коммунистов и социалистов (БкиС) поднять пенсии студентам. Вынесенная на обсуждение инициатива предусматривала повышение стипендии до уровня прожиточного минимума по итогам прошлого года. На это из бюджета требовалось выделить 160 млн. леев или около $9,2 млн.

«Мы хотели бы резко их увеличить, удвоить, утроить сразу всем, но сначала надо навести порядок в общественных финансах, остановить контрабанду, справиться с теневой экономикой и найти средства», — сказал Мариан.

Депутаты ПДС не поддержали инициативу, и она была отклонена.

Стоит отметить, что ранее в ПДС обещали повысить стипендии студентам. Это было частью предвыборной программы партии.