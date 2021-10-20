Новосибирск, 20 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 20 октября, за минувшие сутки выявлен 271 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 257 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 47 лет, 51 год, 62 года, 74 года, 85 лет и женщины в возрасте 37 лет, 53 года, 59 лет, 60 лет, 60 лет, 68 лет, 69 лет, 72 года, 73 года, 77 лет. Всего в регионе умерли 3232 человека», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 67 570 случаев заражения коронавирусом (+271 за сутки), в том числе у 6199 детей; 52 497 пациентов полностью выздоровели (+130 за сутки).

Отметим, что скачок в суточном приросте новых носителей коронавируса в Новосибирской области произошёл 14 октября, когда за прошедшие сутки было выявлено 208 случаев заражения коронавирусом — максимум за последние два месяца. Накануне, 19 октября, был очередной максимум — 257 новых случаев заражения за сутки.