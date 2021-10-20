Брянск, 20 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Строительство 11 мусоросортировочных станций предусмотрено до 2024 года в Брянской области. Власти также будут развивать внедрение раздельного накопления ТКО, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе правительства региона.

Http://www.bryanskobl.ru/ Сортировка мусора

Ежегодно в Брянской области накапливают около 450 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов. Их размещают на 13 полигонах, остаточная вместимость которых на 1 января 2021 года составляла 3 254,68 тысячи тонн, что хватит ещё на семь лет. В посёлке Большое Полпино в 2013 году ведена в эксплуатацию мусоросортировочная станция, которая ежегодно обрабатывает 180 тысяч тонн отходов. По словам и.о. директора департамента природных ресурсов и экологии региона Натальи Петросовой к 2023 году за счёт внебюджетных средств регионального мусорного оператора планируется строительство второй очереди полигона ТКО с площадкой для компостирования отходов в Большом Полпино и второй очереди полигона ТКО в Трубчевском районе. В целом, до 2024 года в Брянской области планируют построить 11 мусоросортировочных станций.

С 2019 в регионе построено и введено в эксплуатацию четыре полуавтоматические мусоросортировочные станции общей мощностью 80 тысяч тонн в год.